Школу в американском Ричмонде назвали в честь Барака Обамы

СЕГОДНЯ 19:48 2018-06-19T19:52:08+03:00

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Многие американские штаты продолжают борьбу с конфедератами - теми самыми, которые участвовали в гражданской войне в США. Так, в апреле в городе Холливуд (штат Флорида) переименовали все улицы, названные в честь генералов рабовладельческого Юга.

А недавно в Ричмонде (штат Вирджиния) решили переименовать школу имени генерала Конфедерации Джеба Стюарта: теперь учебное заведение носит имя бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Стоит отметить, что новое название было выбрано в результате голосования, сообщает CBS News.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года американский университет Дьюка, находящийся в штате Северная Каролина, убрал памятник генералу и главнокомандующему армией конфедератов во время гражданской войны в США Роберту Эдварду Ли.