2018-06-19T20:30:55+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Польша - Сенегал - 1:2. Поляки забили автогол, а сенегальцы - в пустые ворота

В первом тайме африканская сборная открыла счет, а во втором закрепила успех
Платон СОЗОНТОВ
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Для сборных Польши и Сенегала это была стартовая игра на турниреДля сборных Польши и Сенегала это была стартовая игра на турнире
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19 июня в Москве на стадионе "Спартак" прошел второй матч группы H. Для сборных Польши и Сенегала это была стартовая игра на турнире. В первом тайме команды действовали на встречных курсах. Игра при этом была негрубая, только опорник поляков Крыховяк получил желтую карточку за опасный подкат сзади. Обе команды имели шансы открыть счет, но в итоге забили сенегальцы, которые поапали на чемпионат мира спустя 16 лет после ЧМ в Японии и Корее.

После удара полузащитника Идрисса Гейе в дальний угол, мяч попал в ногу правого центрального защитника сборной Польши Тьяго Сионека, и от нее залетел в противоположный угол ворот. Вратарь поляков Войцех Щесны не смог ничего поделать - 0:1.

На 49-й минуте сенегальцы завалили перед своей штрафной Левандовски, но его удар со штрафного вратарь Н'Дайе сумел парировать.

На 60-й минуте защитник поляков отправил мяч в сторону своей штрафной, на Ньянга, метнувшегося туда, вылетел Щесны, и форвард африканцев, пробежав мимо польского голкипера, закатил мяч в пустые ворота - 0:2.

В конце встречи поляки забили: Гжегож Крыховяк откликнулся на подачу Камила Гросицки со штрафного и отправил мяч в ворота сенегальцев головой. - 1:2. Однако сенегальцам удалось удержать победный счёт. Матч закончился со счетом 1:2 в пользу африканской команды.

"КП" провела трансляцию этого матча.

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