Суд в Москве арестовал предполагаемую румынскую шпионку Карину Цуркан

СЕГОДНЯ 20:19 2018-06-19T20:19:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 19 июня, Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемую в шпионаже женщину. Известно, что речь идет о некой Карине Цуркан, которая, по данным стражей порядка, сотрудничала с людьми, связанными с внешней разведкой Румынии. Как ожидается, подозреваемая останется под стражей как минимум до 13 августа.

Стоит отметить, что на помещение Цуркан в СИЗО настаивали следственные органы. При этом суд согласился с доводами правоохранителей и удовлетворил их ходатайство.

А чуть позднее в СМИ появилась информация о том, что Карина Цурбан может являться членом правления, руководителем блока трейдинга ПАО «Интер РАО». «Топ-менеджер "Интер РАО" подозревается в шпионаже в пользу Румынии», - сказал источник, знакомый с ситуацией, ТАСС. Между тем в самом крупном энергетическом холдинге заверили, что в настоящее время Цуркан находится в отпуске.