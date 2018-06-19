СМИ узнали о намерении США выйти из Совета ООН по правам человека
Во вторник, 19 июля, появилась информация о намерении США покинуть Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Причем, как выяснили СМИ, госдепартамент планирует сделать соответствующее заявление уже в ближайшие часы - в 17:00 по местному времени (в полночь по Москве).
По некоторым данным, о выходе Соединенных Штатов из СПЧ всемирной организации объявят госсекретарь США Майкл Помпео и постоянный представитель Вашингтона в Организации Объединенных Наций Никки Хейли, сообщает агентство Bloomberg.
Кстати, напомним, США уже давно подумывают о выходе из СПЧ ООН. В частности, как сообщал сайт kp.ru, еще в прошлом году вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс призвал как можно скорее начать реформы Совета по правам человека ООН. При этом он назвал СПЧ «форумом для антисемитизма и обвинений в адрес Израиля».