2018-06-19T20:42:43+03:00
В мире

СМИ узнали о намерении США выйти из Совета ООН по правам человека

‍По некоторым данным, госдепартамент уже в ближайшие часы объявит о своем решении на этот счет
Дарья ИВАШКИНА
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СМИ узнали о намерении США выйти из Совета ООН по правам человекаСМИ узнали о намерении США выйти из Совета ООН по правам человекаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 19 июля, появилась информация о намерении США покинуть Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Причем, как выяснили СМИ, госдепартамент планирует сделать соответствующее заявление уже в ближайшие часы - в 17:00 по местному времени (в полночь по Москве).

По некоторым данным, о выходе Соединенных Штатов из СПЧ всемирной организации объявят госсекретарь США Майкл Помпео и постоянный представитель Вашингтона в Организации Объединенных Наций Никки Хейли, сообщает агентство Bloomberg.

Кстати, напомним, США уже давно подумывают о выходе из СПЧ ООН. В частности, как сообщал сайт kp.ru, еще в прошлом году вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс призвал как можно скорее начать реформы Совета по правам человека ООН. При этом он назвал СПЧ «форумом для антисемитизма и обвинений в адрес Израиля».

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