2018-06-19T21:17:11+03:00
В мире

ЕС сделал первый шаг к повышению стоимости шенгенской визы

В ближайшее время должно начаться согласование проекта реформы шенгенского визового кодекса
Дарья ИВАШКИНА
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ЕС сделал первый шаг к повышению стоимости шенгенской визыЕС сделал первый шаг к повышению стоимости шенгенской визыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 19 июня, постпреды стран-членов Евросоюза одобрили переговорный мандат Совета ЕС, на основе которого Еврокомиссия и Европарламент в ближайшее время начнут согласование проекта реформы шенгенского визового кодекса. Таким образом, Европа сделала первый шаг к визовой реформе.

Как отмечается в заявлении Совета ЕС, планируемые изменения должны позволить европейцам лучше контролировать свои границы и тем самым противодействовать наплыву мигрантов, а также упростить процедуру выдачи виз «добропорядочным путешественникам». В частности, как ожидается, у туристов появится возможность подачи документов максимум за шесть месяцев и минимум за 15 дней до даты поездки.

Однако после всех этих нововведений базовая цена шенгенской визы повысится с 60 до 80 евро.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, информация о том, что Евросоюз намерен обновить визовую политику, появилась еще в марте. В частности, тогда отмечалось, что планируется сократить срок принятия решения по выдаче виз и увеличить консульский сбор.

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