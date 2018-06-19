СЕГОДНЯ 21:37 2018-06-19T21:39:46+03:00

О том, что умер балалаечник Михаил Рожков, сообщили его друзья и коллеги

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Во вторник, 19 июня, появилась информация о том, что умер балалаечник Михаил Рожков, которого за рубежом еще называли «Паганини русской балалайки». Как стало известно, народный артист России скончался в возрасте 99-ти лет.

Печальную новость сообщил президент Благотворительного фонда имени Рожкова Максим Гуменюк. При этом он выразил слова благодарности музыканту. «Сегодня из жизни ушел замечательный человек, Артист с большой буквы Михаил Рожков! Спасибо вам за ваше присутствие в наших сердцах, за ваши бесценные советы и поддержку! Вечная память великому человеку!» - написал Гуменюк на своей странице во «ВКонтакте».

СПРАВКА «КП»

Исполнения Михаила Рожкова можно услышать в более чем пятидесяти фильмах. В частности, он известен музыкой к таким картинам, как «Война мир», «Течет Волга», «А зори здесь тихие» и «Тени исчезают в полдень».

Стоит отметить, что Михаил Рожков имел огромную популярность в Советском Союзе и за его пределами. В частности, поклонниками его творчества были Любовь Орлова, Петр Глебов и Леонид Утесов.