Первый тайм матча Россия - Египет завершился вничью 0:0
Команда Мо Салаха не доставила пока что большой опасности нашей сборной
Артем Дзюба в атаке сборной России на чемпионате мира по футболу в матче с Египтом.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Санкт-Петербурге на стадионе, расположенном на Крестовском острове, подошел к концу первый тайм матча 2 тура чемпионата мира по футболу 2018 Россия - Египет. В 1 туре соревнований Египет проиграл 0:1 в Екатеринбурге команде Уругвая, а наши одолели в "Лужниках" Саудовскую Аравию со счетом 5:0.
Первый тайм поединка завершился в итоге вничью 0:0. На перерыв команды ушли, не забив ни одного гола. Однако же, в целом, преимущество в первой половине встречи было на нашей стороне.
Через 15 минут игра Россия - Египет в Санкт-Петербурге будет возобновлена.
Сайт KP.RU ведет из Санкт-Петербурга прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Египет на чемпионате мира по футболу.