«Лекарств нет, конечно»: Орешкин рассказал о списке американских товаров под пошлинами

СЕГОДНЯ 22:02 2018-06-19T22:02:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин рассказал о работе над списком американских товаров, в отношении которых наша страна может в ближайшее время ввести дополнительные пошлины. В частности, по словам главы ведомства, в перечень вошли «строительно-дорожная техника и ряд других элементов, которые Россия импортирует».

При этом руководитель МЭР заверил, что защитные меры не затронут медицинские препараты. «Лекарств (в списке) нет, конечно», - сказал Орешкин.

Как подчеркнул министр, ответные пошлины не должны никак повредить россиянам. «Список отработан <...> Проведена оценка таким образом, чтобы не повредить российским потребителям и гражданам», - цитирует Максима Орешкина «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 19 июня, министр экономического развития РФ сообщил о том, что наша страна в ближайшее время введет ответные импортные пошлины на американскую продукцию. Как тогда заметил глава Минэкономразвития, меры будут распространяться только на те товары, которые имеют аналоги на российском рынке, поэтому не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели.