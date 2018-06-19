В начале второго тайма Египет забил в свои ворота, Россия повела 1:0 в матче ЧМ-2018
Автогол на счету Ахмеда Фатхи
Египет забил в свои ворота, счет стал 1:0 в пользу сборной России.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове стартовал второй тайм матча Росия - Египет с очень классного для нас события. Счет в матче был открыт. Египет забил в свои ворота.
На 47-й минуте после дальнего удара Зобнина защитник египтян Ахмед Фатхи срезал мяч в свои ворота. Вратарь команды наших соперников ничего не смог сделать.
Россия повела со счетом 1:0 в этой игре.
Поединок в эти минуты продолжается в Санкт-Петербурге.
Сайт KP.RU ведет из Санкт-Петербурга прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Египет на чемпионате мира по футболу.