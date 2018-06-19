Дзюба и Черышев довели счет до разгромных 3:0 в матче ЧМ-2018 с Египтом

СЕГОДНЯ 22:21 2018-06-19T22:21:49+03:00

Денис Черышев забил второй гол в матче с Египтом. Фото: REUTERS

Голы после перерыва посыпались очень быстро в ворота египтян

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Второй тайм матча Россия - Египет выдался невероятным на начало для нашей команды. Сразу два гола в ворота египтян влетело от ног наших игроков. Сначала это сделал Денис Черышев, забивший третий гол на ЧМ-2018, а затем уже третий гол забил Артем Дзюба.

Забив гол в ворота Египта, Дзюба повторил свой жест из первого матча ЧМ-2018 - "отдал честь" по-военному главному тренеру - Станиславу Черчесову.

Поединок продолжается, Россия громит в Санкт-Петербурге Египет со счетом 3:0.

Сайт KP.RU ведет из Санкт-Петербурга прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Египет на чемпионате мира по футболу.