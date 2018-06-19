Рекорд посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" установлен на игре ЧМ-2018 Россия - Египет
Поединок посетили 64 468 человек
Матч Россия - Египет - рекордный в истории стадиона.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Матч 2 тура ЧМ-2018 между Россией и Египтом, который проходит на стадионе в Санкт-Петербурге, вошел в историю. На нем был установен рекорд посещаемости арены на Крестовском острове.
На игру пришли 64 468 человек, согласно официально озвученным данным. Это - наивысший показатель в истории стадиона. Ранее предыдущий рекордный показатель - 62 548 зрителей был показан на игре Иран - Марокко.
Сайт KP.RU ведет из Санкт-Петербурга прямую онлайн-трансляцию матча Россия - Египет на чемпионате мира по футболу.