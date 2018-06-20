Сотрудников «Интер РАО» могут допросить в связи с делом подозреваемой в шпионаже

СЕГОДНЯ 04:01 2018-06-20T04:01:01+03:00

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Сотрудников компании «Интер РАО» допросят в рамках расследования уголовного дела подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан, которую задержали в Москве во вторник. Информированный источник сообщил, что сотрудники будут давать показания, как свидетели.

Цуркан подозревают в сборе данных, представляющих собой государственную тайну, чтобы передать их в Румынию.

«В ходе следствия будет выяснено, имела ли подозреваемая сообщников, через которых передавала информацию, составляющей государственную тайну», - передает Интерфакс со ссылкой на свой источник.

Ранее сайт kp.ru писал, что 19 июня Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемую в шпионаже женщину, некую Карину Цуркан, которая, по данным стражей порядка, сотрудничала с людьми, связанными с внешней разведкой Румынии. Ее оставят под стражей как минимум до 13 августа.

Выяснилось, что полная тезка Цркан числится сотрудницей в компании «Интер РАО», где занимает пост члена правления - руководителя блока трейдинга. В компании заявили, что их топ-менеджер находится в отпуске.