Сотрудников «Интер РАО» могут допросить в связи с делом подозреваемой в шпионаже
Сотрудников компании «Интер РАО» допросят в рамках расследования уголовного дела подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан, которую задержали в Москве во вторник. Информированный источник сообщил, что сотрудники будут давать показания, как свидетели.
Цуркан подозревают в сборе данных, представляющих собой государственную тайну, чтобы передать их в Румынию.
«В ходе следствия будет выяснено, имела ли подозреваемая сообщников, через которых передавала информацию, составляющей государственную тайну», - передает Интерфакс со ссылкой на свой источник.
Ранее сайт kp.ru писал, что 19 июня Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемую в шпионаже женщину, некую Карину Цуркан, которая, по данным стражей порядка, сотрудничала с людьми, связанными с внешней разведкой Румынии. Ее оставят под стражей как минимум до 13 августа.
Выяснилось, что полная тезка Цркан числится сотрудницей в компании «Интер РАО», где занимает пост члена правления - руководителя блока трейдинга. В компании заявили, что их топ-менеджер находится в отпуске.