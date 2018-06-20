СЕГОДНЯ 05:23 2018-06-20T05:27:13+03:00

Из сектора Газа по Израилю было выпущено 13 ракет Фото: REUTERS

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Не менее 13 ракет было выпущено с территории сектора Газа в сторону Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Были зафиксированы 13 запусков ракет из сектора Газа по израильской территории. Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила четыре», - сообщили на странице вооруженных сил страны в Twitter.

О пострадавших и нанесенном ущербе поканет сведений. Однако истребители ВВС Израиля уже нанесли ответный удар по восьми объектам ХАМАС расположенных в секторе Газа.

«Обстрел был проведен в ответ на снаряды, выпущенные из сектора Газа в направлении израильской территории в течение ночи», - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

Ихзраильские военные во очередной раз возложили всю ответсвенность за происходящее на ХАМАС.

Как сообщал сайт kp.ru, с конца марта, жители сектора Газа регулярно устраивают протесты на границе с Израилем, впытаясь прорваться через кордон. Израильсвите военные применябют силу и спецсредства для сдерживания палестинцев.