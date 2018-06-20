Из сектора Газа по Израилю было выпущено 13 ракет
Не менее 13 ракет было выпущено с территории сектора Газа в сторону Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
«Были зафиксированы 13 запусков ракет из сектора Газа по израильской территории. Израильская система ПВО «Железный купол» перехватила четыре», - сообщили на странице вооруженных сил страны в Twitter.
О пострадавших и нанесенном ущербе поканет сведений. Однако истребители ВВС Израиля уже нанесли ответный удар по восьми объектам ХАМАС расположенных в секторе Газа.
«Обстрел был проведен в ответ на снаряды, выпущенные из сектора Газа в направлении израильской территории в течение ночи», - говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
Ихзраильские военные во очередной раз возложили всю ответсвенность за происходящее на ХАМАС.
Как сообщал сайт kp.ru, с конца марта, жители сектора Газа регулярно устраивают протесты на границе с Израилем, впытаясь прорваться через кордон. Израильсвите военные применябют силу и спецсредства для сдерживания палестинцев.