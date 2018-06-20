2018-06-20T05:44:55+03:00
Спорт

Слуцкий прекращает комментировать матчи ЧМ-2018 на первом канале

Тренер сообщил, что ему необходимо приступить к другим обязанностям
Юлия ДИВЕЕВА
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Футбольный тренер и комментатор Леонид СлуцкийФутбольный тренер и комментатор Леонид СлуцкийФото: REUTERS
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий прекращает комментировать матчи чемпионата мира - 2018 на Первом канале. Об этом сообщил во вторник он сам в завершении трансляции игры Россия-Египет.

«К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на Первом канале, потому что мне необходимо приступить к другой деятельности», - сказал Слуцкий.

Кроме вчерашнего матча, тренер комментировал первую встречу чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, которая проходила стразу после церемонии открытия в «Лужниках» и завершилась победой нашей команды (5:0). Также Слуцкий вел трансляцию игр Германия - Мексика (0:1) и Англия - Тунис (2:1).

Как писал сайт «КП», в марте 2018 года стало известно, что Слуцкий будет тренировать голландский клуб «Витесс». Клуб проведет первую тренировку под руководством нового главного тренера 24 июня.

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