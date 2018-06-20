Слуцкий прекращает комментировать матчи ЧМ-2018 на первом канале
Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий прекращает комментировать матчи чемпионата мира - 2018 на Первом канале. Об этом сообщил во вторник он сам в завершении трансляции игры Россия-Египет.
«К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на Первом канале, потому что мне необходимо приступить к другой деятельности», - сказал Слуцкий.
Кроме вчерашнего матча, тренер комментировал первую встречу чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, которая проходила стразу после церемонии открытия в «Лужниках» и завершилась победой нашей команды (5:0). Также Слуцкий вел трансляцию игр Германия - Мексика (0:1) и Англия - Тунис (2:1).
Как писал сайт «КП», в марте 2018 года стало известно, что Слуцкий будет тренировать голландский клуб «Витесс». Клуб проведет первую тренировку под руководством нового главного тренера 24 июня.