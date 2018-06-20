2018-06-20T08:13:04+03:00
В мире

В постпредстве России при ООН прокомментировали выход США из СПЧ

Ведомство назвало обвинения Вашингтона в адрес Совета циничными
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Госсекретарь США Майк Помпео и постоянный представитель США при ООН Никки ХейлиГоссекретарь США Майк Помпео и постоянный представитель США при ООН Никки ХейлиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В постоянном представительстве России при ООН прокомментировали решение США о выходе из Совета по правам человека. Обвинения Вашингтона в адрес Совета в российском ведомстве назвали циничными.

По мнению российских дипломатов, Совет является "ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека".

В заявлении выражается сожаление по поводу того, что США не понимают или не признают того, что "этот орган ООН... призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран".

Отмечается, что Вашингтон, видимо, намерен был «превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран».

Как сообщал сайт kp.ru, накануне глава госдепартамента Майк Помпео и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявили о решении выйти из СПЧ ООН. Израиль поприветствовал это решение, а Великобритания и Евросоюз выразили сожаление по поводу этого.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Британская The Guardian назвала Россию замечательным местом проведения чемпионата мира по футболу
Матч чемпионата мира обошел по популярности свадьбу принца Гарри в Великобритании
Россия готова войти в состав Совета ООН по правам человека
СМИ сообщили о готовящейся отставке тренера сборной Египта после разгрома на ЧМ-2018
В США оценили способность России защитить Калиннинград
Израиль поприветствовал решение США о выходе из Совета ООН по правам человека
Погода в Москве на 20 июня 2018 года: ожидается до 24 градусов тепла
Театральные постановки в кремле и в монастыре увидят жители и гости Вологды
В селе Косиха Алтайского края откроется памятник Роберту Рождественскому
Слуцкий прекращает комментировать матчи ЧМ-2018 на первом канале
Из сектора Газа по Израилю было выпущено 13 ракет
СМИ: Путин может второй раз выступить с послание Федеральному собранию