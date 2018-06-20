В постпредстве России при ООН прокомментировали выход США из СПЧ

СЕГОДНЯ 08:13 2018-06-20T08:13:04+03:00

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В постоянном представительстве России при ООН прокомментировали решение США о выходе из Совета по правам человека. Обвинения Вашингтона в адрес Совета в российском ведомстве назвали циничными.

По мнению российских дипломатов, Совет является "ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека".

В заявлении выражается сожаление по поводу того, что США не понимают или не признают того, что "этот орган ООН... призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран".

Отмечается, что Вашингтон, видимо, намерен был «превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран».

Как сообщал сайт kp.ru, накануне глава госдепартамента Майк Помпео и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли объявили о решении выйти из СПЧ ООН. Израиль поприветствовал это решение, а Великобритания и Евросоюз выразили сожаление по поводу этого.