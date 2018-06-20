СМИ сообщили о готовящейся отставке тренера сборной Египта после разгрома на ЧМ-2018
Главный тренер национальной сборной Египта, аргентинский специалист Эктор Купер, покинет свой пост. Как сообщила электронная версия газета "Аль-Ватан" со ссылкой на свои источники, соответствующее решение приняла Египетская футбольная ассоциация (ЕФА).
Отмечается, что футбольная организация страны согласилась с отставкой Эктора Купера и штаба сборной Египта по футболу в полном составе. Это произойдет после завершения последнего матча группового этапа чемпионата мира. В понедельник, 25 июня, команда Египта встретится со сборной Саудовской Аравии на стадионе в Волгограде.
Как сообщал сайт kp.ru, в первом туре группового этапа сборная Египта, попав на чемпионат мира впервые за 28 лет, уступила национальной команде Уругвая со счетом 0:1. Накануне, во втором туре египтяне проиграли россиянам со счетом 1:3.