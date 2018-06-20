Россия готова войти в состав Совета ООН по правам человека

СЕГОДНЯ 08:39 2018-06-20T08:40:14+03:00

Выдвинута российская кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы

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Россия планирует войти в состав Совета ООН по правам человека. Москва выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.

"Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы", — сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

Напомним, членство России в Совете истекло 31 декабря 2016 года. Тогда на голосовании в Генеральной Ассамблее ООН страну не была переизбрали в СПЧ.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео и постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли объявили о решении Вашингтона выйти из состава организации.