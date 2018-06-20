Матч чемпионата мира обошел по популярности свадьбу принца Гарри в Великобритании
Встреча сборной Англии с национальной командой Туниса на чемпионате мира по футболу 2018 года обошел по популярности свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании.
Как сообщает газета The Guardian, средняя аудитория матча составила 13,7 млн человек, что стало рекордом для Великобритании с начала года. Отмечается, что последние минуты игры прямую трансляцию смотрели 18,3 млн человек - 69% телезрителей страны. Также 3 млн человек следили за онлайн-трансляцией в интернете. Напомним, встреча прошла в Волгограде и закончилась победой англичан со счетом 2:1.
«Это невероятно для матча группового этапа. Вот сила футбола и чемпионата мира», — написал в своем микроблоге в Twitter экс-игрок сборной Англии Гари Линекер, комментировавший матч на телеканале BBC.
Напомним, за свадьбой принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл 19 мая в прямом эфире следили 13,1 млн британцев.