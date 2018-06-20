Матч чемпионата мира обошел по популярности свадьбу принца Гарри в Великобритании

СЕГОДНЯ 09:15 2018-06-20T09:16:07+03:00

Матч Англия-Тунис чемпионата мира 2018 года в России Фото: REUTERS

Встреча сборной Англии и команды Туниса по футболу стал самой популярной телепередачей в стране с начала года

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Встреча сборной Англии с национальной командой Туниса на чемпионате мира по футболу 2018 года обошел по популярности свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании.

Как сообщает газета The Guardian, средняя аудитория матча составила 13,7 млн человек, что стало рекордом для Великобритании с начала года. Отмечается, что последние минуты игры прямую трансляцию смотрели 18,3 млн человек - 69% телезрителей страны. Также 3 млн человек следили за онлайн-трансляцией в интернете. Напомним, встреча прошла в Волгограде и закончилась победой англичан со счетом 2:1.

«Это невероятно для матча группового этапа. Вот сила футбола и чемпионата мира», — написал в своем микроблоге в Twitter экс-игрок сборной Англии Гари Линекер, комментировавший матч на телеканале BBC.

Напомним, за свадьбой принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл 19 мая в прямом эфире следили 13,1 млн британцев.