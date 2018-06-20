Британская The Guardian назвала Россию замечательным местом проведения чемпионата мира по футболу

СЕГОДНЯ 09:28 2018-06-20T09:28:02+03:00

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Британская газета The Guardian назвала Россию замечательным местом проведения чемпионата по футболу.

"Политическая напряженность и все другие проблемы в отношениях с российскими властями никуда не денутся, когда чемпионат мира покинет город, но, похоже, что многие люди уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну", - говорится в статье издания под названием "10 вещей, которые мы извлекли из матчей первого этапа чемпионата мира".

Отмечается, что российские граждане "рады приветствовать турнир и болельщиков", что чаще всего "находит позитивные отклики" у иностранных болельщиков.

По данным издания, российская столица узловым центров для фанатов "и десятки тысяч людей совершают сюда челночные рейсы на пару ночей между играми и создают атмосферу карнавала".

Напомним, впервые в истории чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.