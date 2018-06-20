Израильские военные засекли пуски 45 ракет из Газы

СЕГОДНЯ 09:53 2018-06-20T09:53:02+03:00

По данным армейской пресс-службы, в воздухе были сбиты семь ракет

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За прошедшую ночь израильская армия засекла пуски около 45 ракет и мин из сектора Газа. По данным военной пресс-службы, в воздухе были сбиты семь ракет.

"Прошлой ночью были зафиксированы примерно 45 пусков из сектора Газа в направлении Израиля. Семь из них были перехвачены системами противоракетной обороны "Железный купол", по меньшей мере три упали в пределах сектора Газа", — сообщила армейская пресс-служба.

В ответ на обстрелы со стороны Палестины ВВС Израиля нанесли удары по 25 объектам, принадлежащих движению ХАМАС. О потерях с обеих сторон пока не сообщалось.

Ответственность за обстрелы Израиль возложил на ХАМАС, от которого потребовал обеспечить режим перемирия всеми палестинскими силами, передает РИА Новости.

Напомним, минувшей ночью израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Атаку военные назвали ответом на запуски горящих воздушных змеев и шаров, вызывающих возгорания в приграничных районах страны.