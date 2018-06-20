2018-06-20T09:53:02+03:00
В мире

Израильские военные засекли пуски 45 ракет из Газы

По данным армейской пресс-службы, в воздухе были сбиты семь ракет
Екатерина БОЛГОВА
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Сектор ГазаСектор ГазаФото: REUTERS
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За прошедшую ночь израильская армия засекла пуски около 45 ракет и мин из сектора Газа. По данным военной пресс-службы, в воздухе были сбиты семь ракет.

"Прошлой ночью были зафиксированы примерно 45 пусков из сектора Газа в направлении Израиля. Семь из них были перехвачены системами противоракетной обороны "Железный купол", по меньшей мере три упали в пределах сектора Газа", — сообщила армейская пресс-служба.

В ответ на обстрелы со стороны Палестины ВВС Израиля нанесли удары по 25 объектам, принадлежащих движению ХАМАС. О потерях с обеих сторон пока не сообщалось.

Ответственность за обстрелы Израиль возложил на ХАМАС, от которого потребовал обеспечить режим перемирия всеми палестинскими силами, передает РИА Новости.

Напомним, минувшей ночью израильская авиация нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Атаку военные назвали ответом на запуски горящих воздушных змеев и шаров, вызывающих возгорания в приграничных районах страны.

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