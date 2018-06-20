2018-06-20T10:28:05+03:00
Общество

Российские авиакомпании будут возить домашних животных без ветсправок

Россельхознадзор и Минтранс отреагировали на многочисленные жалобы пассажиров на неправомерные требования авиаперевозчиков
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Россельхознадзор: авиаперевозчики не имеют права требовать от пассажиров ветсправок на домашних животныхРоссельхознадзор: авиаперевозчики не имеют права требовать от пассажиров ветсправок на домашних животныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Россельхознадзор намерен добиться соблюдения законности по части систематического нарушения авиаперевозчикаими прав пассажиров, требуя от них ветеринарные справки на домашних питомцев при перелетах на внутренних рейсах.

Поводом заняться незаконными требованиями со стороны авиакомпаний стали многочисленные жалобы путешественников на их требования. Ведомство уже обратилось в Минтранс РФ с просьбой разработать для авиакомпаний соответствующий документ, четко прописывающий, в каких случаях перевозчик имеет право требовать наличия справки от ветеринара, а в каких — нет.

Стоит отметить, что согласно утвержденным в 2016 году ветеринарным правилам, внутри России животные служебных и декоративных пород могут путешествовать без сопроводительных документов. Исключение составляют разве что случаи, когда это связано с выставочной или предпринимательской деятельностью, сообщает газета «Известия».

Более того, даже на международных линиях справки требуются лишь при въезде в Россию, но не на выезд.

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