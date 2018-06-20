2018-06-20T10:57:03+03:00
Экономика

Банк России заявил об улучшении делового климата в стране

Введенные антироссийские санкции не оказали существенного негативного влияния на бизнес
Евгений ЧЕРНЕНКО
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ЦБ: Компаниям РФ удалось избежать влияния санкцийЦБ: Компаниям РФ удалось избежать влияния санкцийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Проведенный Центробанком накануне мониторинг показал, что введенные против России западные санкции практически не оказали какого-либо негативного воздействия на деятельность большинства российских компаний.

В частности, отрицательного эффекта от расширения ограничительных мер в апреле 2018 года, как и всей введенных ранее санкций в отношении РФ, не почувствовали 70% бизнес-организаций.

Мало того, как стало известно в ходе исследования ситуации регулятором, предприниматели скорее говорят об улучшении бизнес‐климата в последние месяцы в России. В ЦБ особо подчеркивают, что положительная оценка компаниями делового климата — своеобразная предтеча стабильного роста активности в сфере экономики.

При этом, подчеркивается в документе, изменение внешних условий и введенные санкции стали причиной повышения уровня рисковой премии на Россию. Также из минусов введенных санкций в докладе отмечено кратковременное ослабление курса рубля, который, впрочем, достаточно быстро отыграл потерянные позиции.

В регуляторе оценивают ситуацию на финансовых рынках как устойчивую, подчеркивая, что риски неблагоприятного развития событий должны быть невысокими, сообщает газета «Известия».

Напомним, 19 июня стало известно, что Россия намерена обложить дополнительным сбором американские товары, аналоги которых имеются на российском рынке. Данная мера станет ответом на введенные США пошлины на сталь и алюминий.

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