В Росстандарте намерены прописать норму парковочных мест у стадионов и концертных залов

СЕГОДНЯ 10:58 2018-06-20T10:58:52+03:00

Водителей, которые парковались на новом газоне у стадиона «Ростов Арена», обещают наказать Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону Фото: другой источник.

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Уже с начала будущего года в России могут принять норму национального стандарта количества числа парковочных мест возле концертных залов и стадионов. Как считают в Росстандарте, их должно быть не менее 15% от общего числа их зрительских кресел.

В настоящее время над этим проектом работают специалисты комитета "Умная дорога" при ведомстве. Завершить стандарт планируют к концу 2018 года.

В то же время, в Росстандарете стазу оговариваются - выполнение разрабатываемых норм не будет в итоге обязательным. К тому же, власти смогут протестировать идею еще до того, как она обретет официальный статус ГОСТа.

Стоит отметить, что в настоящее время требований к парковочным местам у залов массовых мероприятий нет. В поисках заветного места водители притормаживают, нарезают круги – все это создает дорожные заторы и стихийные самовольные парковки. Иной раз и на газонах.

К примеру, столичные "Лужники" могут принять 81 тысячу зрителей, а парковка там — 4 тысячи автомобилей, Арена "Санкт-Петербург" — 56 тысяч зрителей против 5 тысяч машино-мест, "Волгоград Арена" итого меньше – всего 500 парковок на 45 тысяч зрителей.

Национальный стандарт призван искоренить это явление, сообщает газета «Известия».