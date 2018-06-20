Минфин намерен повысить цены на крепкий алкоголь

СЕГОДНЯ 11:00 2018-06-20T11:00:21+03:00

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В России в ближайшее время в очередной раз скорректируют минимальные розничные цены на водку. С инициативой пересмотреть тарифы на крепкий алкоголь в 2018 году выступило Министерство финансов совместно с Росалкогольрегулированием.

Как отмечают в обоих ведомствах, изменения коснутся ценников на коньяк и шампанское. Вдобавок впервые чиновники решили обратить свой взор в этом вопросе на вино и винные напитки. Их тоже коснется установка минимальных цен.

При этом предварительный расчет будет проводится по единой формуле для всех видов спиртных напитков.

В правительстве связали необходимость принятия соответствующих мер на рынке крепкого алкоголя необъективным ранее определением минимумов стоимости продукции. Для более точного расчета Росалкогольрегулирование предложило производителям спиртного представить данные о размере производственных затрат на изготовление одного литра алкогольной продукции, сообщает газета «Известия».

Напомним, что предыдущее повышение минимальной розничной цены на водку производилось не так давно, в апреле 2017 года. Тогда ее стоимость выросла со 190 до 205 рублей за 0,5 литра.