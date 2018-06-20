«Произносит чужой текст»: в Госдуме прокомментировали слова Грибаускайте о «вторжении» России

СЕГОДНЯ 11:08 2018-06-20T11:08:03+03:00

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В Государственной думе прокомментировали заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о вероятности «вторжения» России.

«Сегодня войск НАТО там намного больше, чем нужно для простой обороны. Но для того, что бы увеличить это количество на границах с Российской Федерацией, необходим какой-то повод. Им и является заявление Грибаускайте о том, что Россия хочет вторгнуться на территорию её государства. Она намекает, что группировка НАТОвских войск мала и надо её увеличивать. Совершенно точно, этот текст вложили ей в голову и она просто его произносит», - заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Он отметил, что лучшей гарантией безопасности сопредельных с Россией стран является отсутствие на их территории войск других государств. По словам Шерина, «если бы Прибалтика, Польша и Украина не хотели конфликта, они бы не приводили на свою территорию такое количество военных», передает RT.

Напомним, ранее президент Литвы Даля Грибаускайте назвала высокой вероятность «вторжения» России на территорию ее страны.