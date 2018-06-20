Эксперты рассказали о грядущих в школьных учебниках истории изменениях

СЕГОДНЯ 11:22 2018-06-20T11:22:06+03:00

Уже к следующему учебному году будет подготовлен новый курс, существенно дополненный событиями конца XX и начала XXI века

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Со слов экспертов в сфере российского образования и науки, уже в ближайшее время стоит ждать серьезной корректировки школьных учебников по истории. Осенью в образовательные стандарты могут быть внесены определенные изменения, а новый курс будет существенно дополнен событиями конца XX века и начала XXI.

Таким образом, уверен заместитель председателя Экспертного совета по развитию гражданского образования и социализации обучающихся комитета Госдумы Сергея Чуева, во втором полугодии 11-го класса школьники смогут продемонстрировать свои знания уже в рамках курса по новейшей истории современной России. К примеру, рассказать о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году. И последовавшими за этим событиями.

«Важны не появление в учебниках Крыма и интерпретация событий 2014 года, а то, что крымские события поменяют интерпретацию всей современной политической истории. Санкционный режим, действия Запада после 2014 года», - сказал эксперт.

По словам Чуева, за последние полтора года была выработана единая концепция исторического образования в средней школе. Подобный подход предусматривает, что учебные учреждения могут использовать разные учебники, сообщает газета «Известия».