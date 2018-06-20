Депутаты Рады предложили переименовать Переяслав-Хмельницкий

СЕГОДНЯ 12:09 2018-06-20T12:21:22+03:00

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В Верховной раде Украины предложили переименовать город Переяслав-Хмельницкий, названный в честь гетмана Богдана Хмельницкого, известного воссоединением Московского царства и Малороссии.

"Сегодня в повестке дня Рады — переименование города Переяслав-Хмельницкий. Вторую часть названия надо убрать, Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина", — с иронией написал народный депутат Игорь Попов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в будущем упоминание знаменитого гетмана будет убрано и из других названий.

"Теперь, видимо, надо убрать соответствующую фамилию из названия города Хмельницкий, улицы Хмельницкого в Киеве (вернуть ей прежнее название), заменить голову памятнику Хмельницкого на более политкорректную и развернуть коня, чтобы всадник показывал булавой в другую сторону", — добавил Попов.

Ему ответил бывший вице-спикер Рады националист Николай Томенко.

"У нас есть город Хмельницкий, а исторический город Переяслав знаменит еще с княжеских времен! А потом политбюро ЦК КПСС (точнее, президиум ВС СССР и ЦК КП (б) У) по случаю юбилея Переяславской рады переименовали этот город и переписали нашу историю", — написал Томенко.