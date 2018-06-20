Минэкономразвития оценило стоимость ответных торговых ограничений против США

СЕГОДНЯ 12:43 2018-06-20T12:43:45+03:00

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что РФ в ближайшее время введет пошлины на импорт из США в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий

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В министерстве экономического развития заявили, что на начальном этапе стоимость ответных торговых ограничений в отношении американского импорта составит около 93 млн долларов.

Напомним, накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в ближайшее время Москва введет пошлины на товары из США в ответ на американские ввозные пошлины на сталь и алюминий. Отмечалось, что ущерб от пошлин США составляет 537,6 млн долларов в год. В конце мая Россия уведомила ВТО о планах ввести ответные меры на такую же сумму.

«537,6 млн долларов – это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры. На первом этапе она меньше – около 93 млн долларов», - заявили в ведомстве, передает «Интерфакс».

По словам Орешкина, Россия введет пошлины на те товары из США, которые имеют аналоги на отечественном рынке. Это может быть строительно-дорожная техника, но в списке не будет лекарств.