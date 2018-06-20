Михаил Боярский считает фееричную игру сборной России на ЧМ-2018 не случайной

СЕГОДНЯ 13:02 2018-06-20T13:02:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Российский актер Михаил Боярский прокомментировал фееричную поступь российской футбольной дружины на Чемпионате мира по футболу-2018. Артист уверен, что фактический выход сборной России из группы в 1/8 финала — не случаен. Команда сконцентрировалась в по настоящему нужный момент и показала отличное мастерство.

«Если ранее у сборной была сумбурная игра, то на чемпионате мира они проявили себя совершенно по-другому, и счет 5:0 не случайность, а закономерность, потому что второй матч — 3:1. Это объективная симпатия всех болельщиков нашей команды», — сказал Боярский в интервью «Ридусу».

По глубокому убеждению артиста, как бы дальше не сложилось выступление хозяев мундиаля, сборная смогла показать стране и всему миру, что в России футбол не на задворках. И с мастерством русских футболистов надо считаться.

19 июня сборная России на ЧМ-2018 в принципиальном поединке во втором туре группового турнира со сборной Египта одержала уверенную победу, одолев соперника с разгромным счетом 3:1. У россиян отличились Артем Дзюба и Денис Черышев. Еще один гол в вороты «фараонов» забил из собственный игрок Ахмед Фахти. После двух матчей российская сборная лидирует в турнирной таблице с шестью очками.

Следующий матч сборная России проведет с командой Уругвая 25 июня в Самаре.