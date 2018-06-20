2018-06-20T13:02:49+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

На Первом канале рассказали, почему Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018

В конце трансляции матча Россия — Египет экс-тренер российской сборной заявил, что заканчивает работу на канале
Екатерина БОЛГОВА
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид СлуцкийБывший главный тренер сборной России по футболу Леонид СлуцкийФото: REUTERS
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На Первом канале рассказали, почему экс-тренер российской сборной Леонид Слуцкий больше не будет комментировать игры чемпионата мира по футболу.

По словам представителя канала, Слуцкому необходимо быть на тренировочных сборах своего нового футбольного клуба. Он отметил, что контракт со спортивным специалистом был заключен до 19 июня включительно, передает «Интерфакс».

Напомним, в конце трансляции матча РоссияЕгипет на сайте Первого канала экс-тренер российской сборной заявил, что заканчивает свою работу комментатора.

«К сожалению для меня, я заканчиваю свою работу на Первом канале. Потому что мне необходимо приступить к другой деятельности», – сказал тренер.

Слуцкий комментировал матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии, а также встречи Германии и Мексики, Англии и Туниса.

В качестве главного тренера ЦСКА Слуцкий три раза выигрывал чемпионат России, два раза – Кубок России и Суперкубок. В 2015-2016 годах он возглавлял национальную сборную. В марте 2018 года стало известно, что Слуцкий стал наставником голландского клуба «Витесс».

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