ООН: Украина обязана найти виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе

СЕГОДНЯ 13:13 2018-06-20T13:13:25+03:00

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Миссия Организации объединенных наций по правам человека на Украине призвала власти Незалежной немедленно расследовать события 2 мая 2014 года в Одессе, когда в Доме профсоюзов было заживо сожжено 48 человек, и привлечь виновных в поджоге к уголовной ответственности.

Как сообщила 20 июня в своем докладе глава миссии Фиона Фрейзер, в ООН ни видят мало-мальских подвижек в деле установления истинных причин произошедшей трагедии.

"Мы не видим никакого прогресса в расследовании и поиске виновных трагедии в Одессе 2 мая. Я в конце апреля сама была в Одессе, где встречалась с пострадавшими и родственниками погибших, все они требуют правосудия. Одна женщина сказала мне, что ей будет легче, если виновные будут наказаны", - сказала Фрезер.

В продолжении темы одесской трагедии, глава миссии ООН на Украине выразила обеспокоенность разгулом правонарушений на Украине среди представителей националистических организаций и призвала киевские власти положить конец этой тревожной тенденции.

"Группы праворадикалов, которые стоят за большинством нападений на мирные собрания и людей, которые высказывают иную точку зрения, считают себя над законом и даже хвастают своими действиями в социальных сетях", - подчеркнула Фрезер.

2 мая 2014 года в Одессе радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за придание русскому языку статуса государственного и проведение референдума о федерализации Украины. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но активисты окружили здание и подожгли его. Жертвами пожара стали 48 человек, свыше 200 получили ранения.