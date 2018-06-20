2018-06-20T13:13:25+03:00
Политика

ООН: Украина обязана найти виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе

В Организации объединенных наций призвали киевский режим перестать попустительствовать разгулу националистической вакханалии в стране
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments7
ООН призвала украинские власти расследовать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе и наказать виновныхООН призвала украинские власти расследовать трагедию 2 мая 2014 года в Одессе и наказать виновныхФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Миссия Организации объединенных наций по правам человека на Украине призвала власти Незалежной немедленно расследовать события 2 мая 2014 года в Одессе, когда в Доме профсоюзов было заживо сожжено 48 человек, и привлечь виновных в поджоге к уголовной ответственности.

Как сообщила 20 июня в своем докладе глава миссии Фиона Фрейзер, в ООН ни видят мало-мальских подвижек в деле установления истинных причин произошедшей трагедии.

"Мы не видим никакого прогресса в расследовании и поиске виновных трагедии в Одессе 2 мая. Я в конце апреля сама была в Одессе, где встречалась с пострадавшими и родственниками погибших, все они требуют правосудия. Одна женщина сказала мне, что ей будет легче, если виновные будут наказаны", - сказала Фрезер.

В продолжении темы одесской трагедии, глава миссии ООН на Украине выразила обеспокоенность разгулом правонарушений на Украине среди представителей националистических организаций и призвала киевские власти положить конец этой тревожной тенденции.

"Группы праворадикалов, которые стоят за большинством нападений на мирные собрания и людей, которые высказывают иную точку зрения, считают себя над законом и даже хвастают своими действиями в социальных сетях", - подчеркнула Фрезер.

2 мая 2014 года в Одессе радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за придание русскому языку статуса государственного и проведение референдума о федерализации Украины. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но активисты окружили здание и подожгли его. Жертвами пожара стали 48 человек, свыше 200 получили ранения.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Генсек НАТО заявил о наступлении "самого опасного момента" со времен холодной войны
Хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи
В Индии мыши сгрызли в банкомате купюры на 1,2 млн рублей
Погода на 24-24 июня: в выходные в Москву придёт жара в 30 градусов
Матч Португалия - Марокко: Буссуфа выйдет в стартовом составе марокканцев
Матч Португалия - Марокко: Криштиану Роналду начнет игру в "Лужниках" с первых минут
Госдума одобрила во втором чтении законопроект об уравнивании одного дня в СИЗО к полутора в колонии
Украинские националисты ворвались в горсовет Харькова и распылили газ
Захарова прокомментировала выход США из Совета ООН по правам человека
Захарова: США намерены использовать космическое пространство для проведения военных операций
«Очень дорогая для всех победа»: Песков рассказал о реакции Путина на итог матча Россия- Египет
ВСУ активизировали наступательные действия в Донбассе
Минтруд обеспечит занятость людей предпенсионного возраста
Совет Федерации утвердил Михаила Меня аудитором Счетной палаты
Президент Южной Кореи назвал установление мира общей целью с Путиным
Ученые рассказали, почему вспышки света заставляют мозг работать быстрее
На Первом канале рассказали, почему Слуцкий больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018
Михаил Боярский считает фееричную игру сборной России на ЧМ-2018 не случайной
Минэкономразвития оценило стоимость ответных торговых ограничений против США
Южная Корея отказалась от собственных регулярных военных учений из-за диалога с КНДР
Депутаты Рады предложили переименовать Переяслав-Хмельницкий
Ученые: брак спасает от преждевременной смерти
США назвали условие своего возвращения в Совет по правам человека
Надо играть на победу — Евгений Ловачев сделал прогноз на матч Россия-Уругвай
США в четверг передадут Турции два истребителя F-35
Эксперты рассказали о грядущих в школьных учебниках истории изменениях
«Произносит чужой текст»: в Госдуме прокомментировали слова Грибаускайте о «вторжении» России