Ученые рассказали, почему вспышки света заставляют мозг работать быстрее

СЕГОДНЯ 13:17 2018-06-20T13:17:46+03:00

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Вспышки света заставляют мозг работать быстрее. К таким выводам пришли американские ученые, проведя ряд исследований. Кроме прочего так называемая оптическая стимуляция способствует выработке вещества, ответственного за передачу электрических сигналов в мозг.

Сообщается, что специалисты провели несколько экспериментов с лабораторными мышами, в ходе которых исследовалось влияние света на белое вещество мозга. Оказалось, что вспышки света стимулируют выработку миелина и утолщения миелиновой оболочки нейронов. При этом известно, что чем толще названная оболочка, тем быстрее происходит передача нервных импульсов в мозге, передает сайт «Свободная пресса».

Отмечается, что у тех мышей, которым ежедневно на протяжении 2-4 недель устраивали сеансы световых вспышек, было зафиксировано улучшение памяти и внимания, а также снижение уровня раздражительности и тревожности, пишет ФАН.