Президент Южной Кореи назвал установление мира общей целью с Путиным
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что установление мира на Корейском полуострове является общей для него целью с российским лидером Владимиром Путиным.
«У нас с президентом Путиным общая цель: это установление мира и достижение денуклеаризации Корейского полуострова», — сказал Мун Чжэ Ин в преддверии своего государственного визита в Москву, который стартует 21июня.
Он отметил, что урегулирование обстановки в регионе обязательно приведет к оживлению экономического развития Южной и Северной Кореи. По словам президента республики, у него с Владимиром Путиным общее видение и в отношении будущего построения мира на Евразийском континенте, передает ТАСС.
Государственный визит президента Южной Кореи в Россию состоится впервые за последние 19 лет. Мун Чжэ Ин посетит Москву по приглашению главы российского государства Владимира Путина.