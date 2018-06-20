Президент Южной Кореи назвал установление мира общей целью с Путиным

СЕГОДНЯ 13:27 2018-06-20T13:27:55+03:00

По словам Мун Чжэ Ина, у двух лидеров также общее видение в отношении перспектив Евразийского континента

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Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что установление мира на Корейском полуострове является общей для него целью с российским лидером Владимиром Путиным.

«У нас с президентом Путиным общая цель: это установление мира и достижение денуклеаризации Корейского полуострова», — сказал Мун Чжэ Ин в преддверии своего государственного визита в Москву, который стартует 21июня.

Он отметил, что урегулирование обстановки в регионе обязательно приведет к оживлению экономического развития Южной и Северной Кореи. По словам президента республики, у него с Владимиром Путиным общее видение и в отношении будущего построения мира на Евразийском континенте, передает ТАСС.

Государственный визит президента Южной Кореи в Россию состоится впервые за последние 19 лет. Мун Чжэ Ин посетит Москву по приглашению главы российского государства Владимира Путина.