Совет Федерации утвердил Михаила Меня аудитором Счетной палаты

СЕГОДНЯ 13:39 2018-06-20T13:39:13+03:00

Также сенаторы одобрили постановление о досрочном освобождении от этих обязанностей Александра Филипенко

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В среду, 20 июня, Совет Федерации назначил Михаила Меня, который ранее занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, на должность аудитора Счетной палаты.

Напомним, с инициативой о назначении Меня аудитором Счетной палаты ранее выступил президент России Владимир Путин.

На том же заседании сенаторы одобрили постановление о досрочном освобождении от должностных обязанностей аудитора Счетной палаты Александра Филипенко, передает ТАСС.

Михаил Мень возглавлял министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства с 1 ноября 2013 года. В состав нового правительства, объявленного после инаугурации главы государства Владимира Путина, Мень не вошел.

Ранее Мень занимал должности годы вице-губернатора, заммэра Москвы и первого зампредседателя правительства Подмосковья. В 2005-2013 годы возглавлял Ивановскую область.