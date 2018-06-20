Минтруд обеспечит занятость людей предпенсионного возраста
Министерство труда и соцзащиты России прорабатывает программы активной занятости для россиян предпенсионного возраста, желающих найти новую работу или сменить квалификацию. Об этом во вторник в эфире телеканала «Россия 1» сообщил замминистра Андрей Пудов.
- Мы в настоящее время прорабатываем программы активной занятости для лиц предпенсионного возраста, - пояснил Андрей Пудов. - Мы сможем обеспечить рабочими местами всех тех, кто становится в «новом» возрасте пенсионерами - раньше бы он вышел на пенсию, а теперь будет продолжать трудовую деятельность.
Замминистра также подчеркнул, что Минтруд будет рассматривать все обращения граждан предпенсионного возраста, столкнувшихся с дискриминацией по возрасту со стороны работодателя.
Напомним, в субботу правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 19 июля планируется рассмотрение документа в первом чтении.