ВСУ активизировали наступательные действия в Донбассе

СЕГОДНЯ 13:48 2018-06-20T13:48:18+03:00

Как сообщили в пресс-центре штаба "операции объединенных сил", украинские силовики заняли новые территории, продвинувшись на 2 км

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В зоне боевых действий в Донбасс активизировали наступление Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как заявили в пресс-центре штаба "операции объединенных сил" (ООС), силовики заняли новые территории, продвинувшись на 2 км в районе села Желобок Луганской области.

«Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона», - говорится в заявлении пресс-центра ООС .

Отмечается, что в течение двух недель продолжалась секретная операция по занятию новых территорий, передает телеканал "112 Украина".

Напомним, ранее представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе заявлял об обострении обстановки в регионе в последнее время. После того, как украинские власти объявили о смене формата в конце апреля, ВСУ активизировали наступление в районе Горловки.