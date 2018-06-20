2018-06-20T14:01:25+03:00
В мире

Захарова: США намерены использовать космическое пространство для проведения военных операций

В МИД России прокомментировали поручение главы Белого дома Дональда Трампа по формированию американских военно-космических сил
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария ЗахароваДиректор департамента информации и печати МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вашингтон планомерно вынашивает планы вывода в космос оружия с последующим ведением там боевых действий. Или использовать космическое пространство для наземных военных операций. Так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова прозвучавшее накануне из-за океана заявление, что США приступают к формированию военно-космических сил.

«Данный шаг является ещё одним подтверждением того, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий», — сказала Захарова журналистам во время еженедельного брифинга.

В то же время, дипломат подчеркнула, что в Москве самым тщательным образом наблюдают за вышеприведенными устремлениями американской стороны и проводят анализ возможных последствий. С возможной выработкой адекватных превентивных мер противодействия.

«Уже понятно, что любое наращивание американского военного потенциала в космосе, особенно появление там оружия, имело бы дестабилизирующее воздействие на стратегическую стабильность и международную безопасность», — отметила Захарова.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США намерены создать военно-космические войска. Признав, таким образом, космос зоной военных действий, как земля, воздух и море. И что он уже поручил Пентагону приступить к их формированию.

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