«Очень дорогая для всех победа»: Песков рассказал о реакции Путина на итог матча Россия- Египет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин отреагировал на итога матча Россия-Египет на чемпионате мира по футболу "весьма позитивно", как и все жители нашей страны.
"Отреагировал он как и вся наша страна, весьма позитивно. Это очень дорогая для всех нас победа, очень радостная, поэтому президент тоже был рад", - заявил Песков журналистам.
Он отметил, что игру двух национальный сборных российский лидер в прямом эфире не видел, так как в этот момент направлялся в столицу Белоруссии.
"Но как только с трапа спустился доложили ему о результатах этого матча", - добавил представитель Кремля.
По его словам, Путин на этот раз, предположительно, не звонил главному тренеру российской команды Станиславу Черчесову.
"Черчесову он, по-моему, не звонил на этот раз или может быть я об этом не знаю", - подытожил пресс-секретарь.
Напомним, накануне во втором раунде группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года российская сборная одержала победу над египтянами со счетом 3:1.