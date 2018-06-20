2018-06-20T14:14:33+03:00
Политика

Захарова прокомментировала выход США из Совета ООН по правам человека

Представитель МИД России заявила, что таким образом Вашингтон вновь продемонстрировал пренебрежение к международной организации и ее структурам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель МИД РФ Мария Захарова. ФОТО Вячеслав Прокофьев ТАССПредставитель МИД РФ Мария Захарова. ФОТО Вячеслав Прокофьев ТАСС
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Выход Соединенных Штатов из Совета Организации объединенных наций по правам человека (СПЧ) является очередной "мощным ударом" по правозащитной репутации государства и свидетельствует о наличии в этой стране серьезных проблем. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что такими действиями Вашингтон продемонстрировал пренебрежение не только к СПЧ, но и к самой ООН.

"Это банальный, хамоватый цинизм американских коллег, которые упорно отказываются признать наличие у себя серьезных проблем с обеспечением прав человека, но при этом пытаются бесконечно перекроить под собственные политические интересы состав Совета", - заявила дипломат.

По словам Захаровой, для МИД РФ выход США из СПЧ не стал неожиданностью, ведь Вашингтон уже демонстрировал двойные стандарты, как, например, в случае с ЮНЕСКО. Между тем, в Москве надеются, что Совет продолжит эффективно работать, несмотря на решение Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне в Белом доме объявили о выходе США из состава правозащитной организации. Причиной стало якобы предвзятое отношение Совета к Израилю и его конфликту с Палестиной, а также негативное отношение СПЧ к иммиграционной политике американского лидера Дональда Трампа.

В Вашингтоне заявили о готовности вернуться в состав организации, но при условии ее реформации.

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