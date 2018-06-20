Матч Португалия - Марокко: Криштиану Роналду начнет игру в "Лужниках" с первых минут

СЕГОДНЯ 14:18 2018-06-20T14:18:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из двух лучших футболистов мира Криштиану Роналду появится в стартовом составе сборной Португалии на игру с Марокко. Встреча состоится сегодня, 20 июня. В первой встрече на этом чемпионате мира Роналду в Сочи забил 3 гола в ворота Испании и тот поединок завершился вничью 3:3.

Полностью стартовое сочетание футболистов сборной Португалии на игру Марокко выглядит так: Руй Патрисиу - Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте - Моутинью, Вильям Карвалью, Гонсалу Гедеш, Бернарду Силва, Жоау Мариу - Роналду.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Марокко.