Матч Португалия - Марокко: Криштиану Роналду начнет игру в "Лужниках" с первых минут
Стал известен состав португальцев на игру Марокко
Криштиану Роналду - автор трех голов в матче ЧМ-2018 против Испании.Фото: REUTERS
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Один из двух лучших футболистов мира Криштиану Роналду появится в стартовом составе сборной Португалии на игру с Марокко. Встреча состоится сегодня, 20 июня. В первой встрече на этом чемпионате мира Роналду в Сочи забил 3 гола в ворота Испании и тот поединок завершился вничью 3:3.
Полностью стартовое сочетание футболистов сборной Португалии на игру Марокко выглядит так: Руй Патрисиу - Пепе, Геррейру, Соареш, Фонте - Моутинью, Вильям Карвалью, Гонсалу Гедеш, Бернарду Силва, Жоау Мариу - Роналду.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Марокко.