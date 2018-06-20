2018-06-20T14:15:41+03:00
Политика

Украинские националисты ворвались в горсовет Харькова и распылили газ

По данным СМИ, активисты также бросили внутрь здания дымовую шашку и засунули в мусорный бак заммэра города
Екатерина БОЛГОВА
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Украинские националисты ворвались в городской совет ХарьковаУкраинские националисты ворвались в городской совет ХарьковаФото: REUTERS
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В среду, 20 июня, украинские националисты ворвались в здание Харьковского городского совет и распылили там газ. До этого активисты проводили митинг под стенами здания, ожидая начала сессии.

"Около 30 человек митинговали под зданием, а потом сумели прорваться в мэрию", - сообщило "Общественное ТВ".

Отмечается, что националисты требовали свободного доступа всех желающих на заседание городского совета. Активисты также бросили внутрь административного здания дымовую шашку.

Глава Харькова Геннадий Кернес распорядился закрыть двери в здание, чтобы препятствовать проникновению дыма. Из-за возникшего вскоре конфликта с муниципальной охраной горсовета на место происшествия был вызвана полиция и спасательная служба. По данным СМИ, представители националистической организации засунули в мусорный бак заммэра города.

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