Москва обеспокоена новым всплеском напряженности в секторе Газа

СЕГОДНЯ 14:47 2018-06-20T14:47:19+03:00

МИД России призвал стороны к сдержанности и отказу от провокационных действий

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Москва обеспокоена очередным "всплеском напряженности" в секторе Газа, где накануне израильские и палестинские войска обменялись ракетными ударами. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"В Москве обеспокоены новым витком насилия в Секторе Газа. Выступаем за снижение уровня конфронтации и против дальнейшей эскалации ситуации, и призываем стороны к сдержанности и отказу от шагов, которые способны повлечь за собой полномасштабное военное противостояние", - сказала она в ходе брифинге.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что минувшей ночью боевики палестинского движения ХАМАС выпустили в сторону Израиля 45 ракет и мин. Семь из них были перехвачены системами противоракетной обороны "Железный купол", еще около трех упали на территории Сектора газа. К счастью, обошлось без пострадавших.

В ответ на такие действия ВВС Израиля атаковали 25 объектов боевиков, а власти государства вновь потребовали от членов движения обеспечить режим перемирия.