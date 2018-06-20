Первый космонавт из ОАЭ отправится на МКС в апреле 2019 года

СЕГОДНЯ 16:03 2018-06-20T16:03:21+03:00

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Роскосмос подписал соглашение с космическим центром Мохаммеда Бин Рашида о полете первого космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на Международную космическую станцию (МКС).

"Предметом основного соглашения и настоящего предварительного подписанного соглашения являются услуги по отбору, подготовке к полету и полета одного космонавта ОАЭ на МКС", - сообщается на сайте Роскосмоса. В госкорпорации отметили, что соглашение является предварительным, и окончательное будет заключено до конца августа текущего года.

Десятидевный полет состоится в апреле 2019 года, сообщили в коскорпорации. Космонавт отправится на МКС на российском "Союзе МС-12". Возвращение космонавта ОАЭ запланировано «Союзом МС-10», уточнила пресс-служба Роскосмоса.

Роскосмос также уточнил, что подготовка первого космонавта ОАЭ и его дублера начнется в августе текущего года.

Напомним, что в сентябре 2017 года в Австралии на Международном конгрессе астронавтики космическое агентство ОАЭ и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве в космической отрасли, где главной целью арабской страны было создание собственного космического отряда.