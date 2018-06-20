2018-06-20T15:40:08+03:00
Экономика

Кукуруза, табак и джинсы: Еврокомиссия одобрила повышение пошлин на некоторые товары из США

ЕС устанавливает пошлину в размере 25% в ответ на вводимые США повышенные пошлины на сталь и алюминий
Екатерина БОЛГОВА
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Евросоюз объявил о введении пошлин на американские товарыЕвросоюз объявил о введении пошлин на американские товарыФото: REUTERS
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В среду, 20 июня, Еврокомиссия одобрила увеличение пошлин на некоторые американские товары. В заявлении ЕК отмечается, что мера была принята в ответ на принятые США пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза.

ЕС устанавливает пошлину в размере 25% на перечень товаров, в который, в частности, попали кукуруза, рис, клюква, апельсиновый сок, табачные изделия, джинсы, футболки, различная кожаная мужская обувь.

Кроме того, Евросоюз вводит пошлины на уровне 25% и 10% на разные типы металлической продукции, ввозимой из США. Меры, стоимость которых по оценкам ЕК составит 2,8 миллиарда долларов, вступают в силу 22 июня 2018 года.

В целом Евросоюз оценивает ущерб от повышения американских пошлин на сталь и алюминий в 6,4 миллиарда долларов.

В марте текущего года президент США Дональд Трамп объявил о введении экспортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%) для защиты американских производителей.

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