Первый тайм матча ЧМ-2018 Португалия - Марокко завершился со счетом 1:0

СЕГОДНЯ 15:48 2018-06-20T15:48:21+03:00

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В Москве на стадионе "Лужники" подошел к концу первый тайм матча 2 тура чемпионата мира по футболу между Португалией и Марокко. Встреча проходит в рамках группы В ЧМ-2018. После стартовых 45 минут встречи португальцы выигрывают с минимальным счетом 1:0.

Счет в этой игре точным ударом головой после подачи с фланга открыл лидер сборной Португалии Криштиану Роналду. До конца 1 тайма счет так и не поменялся. Португальцы выигрывают со счетом 1:0. Команды ушли на перерыв.

Матч будет возобновлен через 15 минут в Москве на стадионе "Лужники".

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Марокко.