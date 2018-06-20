Первый тайм матча ЧМ-2018 Португалия - Марокко завершился со счетом 1:0
Единственный гол забил Криштиану Роналду
Криштиану Роналду забивает гол в ворота Марокко.Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Лужники" подошел к концу первый тайм матча 2 тура чемпионата мира по футболу между Португалией и Марокко. Встреча проходит в рамках группы В ЧМ-2018. После стартовых 45 минут встречи португальцы выигрывают с минимальным счетом 1:0.
Счет в этой игре точным ударом головой после подачи с фланга открыл лидер сборной Португалии Криштиану Роналду. До конца 1 тайма счет так и не поменялся. Португальцы выигрывают со счетом 1:0. Команды ушли на перерыв.
Матч будет возобновлен через 15 минут в Москве на стадионе "Лужники".
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