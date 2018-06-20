2018-06-20T15:55:24+03:00
Политика

«Наш народ дорожит миром и дружбой»: Яровая прокомментировала заявление президента Литвы о «российском вторжении»

Вице-президент Госдумы призвала Далю Грибаускайте не отравлять литовский народ ложью и русофобией
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-спикер Госдумы РФ Ирина ЯроваяВице-спикер Госдумы РФ Ирина ЯроваяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая прокомментировала высказывание президента Литвы Дали Грибаускайте о якобы возможном «вторжении» России на территорию ее государства.

«Наш народ, в отличие от Грибаускайте, дорожит миром и дружбой. И никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма. Надеюсь, в преддверии Дня памяти и скорби сердце и душа литовского народа наполнены благодарной памятью», — заявила Яровая, передает ее пресс-служба.

Она призвала литовского президента не отравлять свой народ ложью и русофобией, а также назвала заявление Грибаускайте фальшивой игрой, не имеющей ничего общего с международным правом.

Напомним, зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин ранее также отреагировал на высказывание президента Литвы. Он, считает, что таким образом Грибаускайте хочет увеличить численность войск НАТО в своей стране.

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