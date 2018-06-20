2018-06-20T15:59:13+03:00
Политика

Порошенко подписал законопроект о трансплантации органов на Украине

В Незалежной легализовали посмертное донорство
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Украинский президент Петр Порошенко подписал 20 июня закон, согласно которому в стране будет разрешена разрешающий трансплантация человеческих органов. В мае данный проект закона был одобрен парламентариями Верховной рады.

Таким образом, с 1 января 2019 года, согласно новым нормам, в Незалежной вводится так называемая презумпция несогласия на трансплантацию органов. То бишь, если гражданин Украины при жизни и письменно не выразил согласия на изъятие своих органов, то оно невозможно. Помимо этого, предусматривается возможность в любой момент отозвать свое данное ранее согласие на подобное донорство.

В то же время, если украинец, к примеру, еще при жизни упустил этот факт из виду и не дал согласие на трансплантацию своих органов, то за это после его кончины смогут сделать его близкие родственники.

При этом вводимая новая норма строго регламентиреет запрет изъятия органов у детей, лишенных родительской опеки, скончавшихся детей-сирот, недееспособных украинцев, а также граждан страны, погибших в результате так называемой «Операции объединенных сил» в Донбассе, пишут украинские СМИ.

К слову, донорство при жизни на Украине запрещено лицам без гражданства, заключенным, иностранцам, психически больным, беременным, а также тем, кто уже проходил хотя бы один раз операцию по трансплантологии.

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