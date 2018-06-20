2018-06-20T16:31:15+03:00
В мире

Убийство рэпера XXXTentacion: фанаты заблокировали улицу во время шествия в его память

Полиция разгоняла более 500 участников мероприятия, посвященного убитому рэперу XXXTentacion, резиновыми пулями [видео]
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Рэпер XXXTentacionРэпер XXXTentacionФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Около 500 человек заблокировали часть Мелроуз-Авеню, Лос-Анджелес, во время шествия в память об убитом кумире – рэпере XXXTentacion.

Вечером 19 июня около 8 вечера по местному времени поступил звонок в полицию с жалобами на шум на улицах. Огромная толпа шла по Мелроуз-Авеню, держа в руках телефоны с подсветками или свечи в память о 20-летнем рэпере, который был застрелен 19 июня в Майами.

«Все было в порядке. Все выглядели счастливыми, подпевали и все в этом духе. Потом шума стало слишком много», - сказал один из участников мероприятия.

Люди танцевали, забирались на крыши магазинов и прыгали с них в толпу, шумели, кидались камнями в полицейских – тогда сотрудники органов начали стрельбу резиновыми пулями, чтобы разогнать людей.

«Я не понимаю, как кто-то мог вызвать полицию. Мы просто люди, которые пытаются запомнить своего любимого исполнителя, потому что его музыка действительно много для нас значила. Так многие и переживают подобные ситуации», - передал слова другого поклонника Los Angeles Times.

Большая часть фанатов разошлась к 11 вечера по местному времени. Информации о ранениях и арестах не поступало.

Рэпер Джасей Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, был застрелен в Майами и скончался от полученного ранения в одной из больниц штата.

Погромы в Лос-Анджелесе - неуправляемая толпа молодёжи захватила город.

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