Кинокритики составили список лучших кинокартин первой половины 2018 года

СЕГОДНЯ 16:27 2018-06-20T16:27:30+03:00

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Издание The Guardian опубликовало составленный кинокритиками топ-лист фильмов первой половины 2018 года.

Возглавил список фильм Ридли Скота "Все деньги мира", показавшего нам, что большие деньги совсем не гарантируют большого счастья.

Не так просто найти рейтинг, в котором "супергеройские" фильмы не будут висеть в топе, так что не удивимся, обнаружив в нем продолжение истории крупнейшей коалиции спасителей вселенной и экранизацию истории первого афроамериканского героя комиксов. "Мстители: Война бесконечности" и "Черная пантера" заняли второе и четвертое места соответственно.

Между марвеловскими фантастическими историями на 3-ем месте списка встала эмоциональная социальная драма "120 ударов в минуту" , осветившая (к сожалению) совсем не фантастическую историю о молодых активистах, в условиях полного безразличия к проблемам ВИЧ эпидемии Франции 90-х.

Также в топ попали и анимационные фильмы "Тайна КоКо" и "Остров собак", спин-офф франшизы о джедаях "Хан Соло: Звездные Войны. Истории", биографическая комедия "Тоня против всех", одна из самых "громких" картин «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Заметим, что в список включили и нашумевшую "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. "Он обладает гипнотической интенсивностью и невыносимой двусмысленностью, которая сохраняется до самого конца,"- так The Guardian охарактеризовали фильм российского режиссера.