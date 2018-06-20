2018-06-20T16:07:36+03:00
Общество

Матвиенко заявила, что повышение пенсионного возраста нельзя отложить

По мнению спикера Совфеда, так может поступить только безответственное правительство
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спикер Совфеда Валентина МатвиенкоСпикер Совфеда Валентина МатвиенкоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Законодатели готовы внимательно рассмотреть и учесть все предложения и замечания россиян по повышению пенсионного возраста, но откладывать проведение этой реформы больше нельзя. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, законопроект должен быть принят уже осенью 2018 года.

"Что касается отложить - нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть", - подчеркнула спикер.

Матвиенко добавила, что в течение 30 дней исполнительная и законодательная власть регионов нашей страны должна высказать свое отношение к пенсионной реформе. Причем обсуждаться это должно не "в кабинете", а в ходе митингов, встреч с профсоюзами и оппозиционными партиями.

Все озвученные в ходе данных мероприятий замечания и предложения будут "внимательнейшим образом" рассмотрены и, если это возможно, учтены, передает "Интерфакс" со ссылкой на спикера.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 14 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о старте пенсионной реформы. Так, с 2019 года начнется постепенное повышение возраста граждан для выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

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